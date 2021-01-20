شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: نعول على دعم مجموعة "الـ77 والصين" لوضع حد لسرقة مواردنا الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور بشار الجعفرى نائب وزير الخارجية والمغتربين السورى ومندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده تعول على الدعم القيم لمجموعة الـ77 والصين من أجل وضع حد لسرقة مواردها الطبيعية.

وقال الجعفرى - فى كلمة له خلال أول اجتماع على مستوى السفراء برئاسة جمهورية غينيا لمجموعة الـ 77 والصين وفقا لوكالة الأنباء السورية - إن "التحديات التى تواجه عالمنا اليوم هائلة ففى فترة وجيزة فقط تسببت جائحة كوفيد 19 فى تعطيل الجهود المبذولة لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، حيث كشف الوباء عن هشاشة عالمنا وأظهر مدى ترابطنا جميعاً".

وأشار الجعفرى إلى أن التعاون متعدد الأطراف هو دائماً أفضل طريقة للتغلب على جميع التحديات العالمية ، موضحاً أنه "لسوء الحظ لا تزال بعض الحكومات تختار طريق الأحادية فيما نحن بحاجة إلى التضامن والتعاون والعمل الجماعى من أجل تنفيذ أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة بعيداً عن الأحادية والتسييس".

وأكد الدكتور الجعفرى ،فى ختام كلمته، على أهمية القرار السنوى للمجموعة المعنون بـ"السيادة الدائمة للشعب الفلسطينى فى الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب فى الجولان السورى المحتل على مواردهم الطبيعية".