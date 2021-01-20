شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى الليبى": 1.27 مليار دينار لمجابهة كورونا خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصرف ليبيا المركزى، أن إجمالى أذونات الصرف المنفذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد خلال 2020 بنحو 1.27 مليار دينار.

وأوضحت المصرف المركزى - فى بيان حول الإيراد والإنفاق خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية ديسمبر 2020، وفقًا لبوابة الوسط الليبية - أن إجمالى أذونات الصرف المقدرة؛ لمجابهة الجائحة لا تشمل نفقات الباب الرابع على مواجهة الجائحة.

وأضاف أن إيرادات البلاد من النفط والغاز تراجعت 92 بالمئة العام الماضي، بعد توقف معظم الصادرات بفعل حصار ظل مفروضا على المنشآت النفطية لشهور، حيث بلغت إيرادات 2020 بلغت 2.9 مليار دينار (652 مليون دولار)، انخفاضا من 31.4 مليار دينار في 2019.