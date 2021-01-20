شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يجرى عملية جراحية ناجحة فى قدمه بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأربعاء، إجراء الرئيس عبد المجيد تبون عملية جراحية ناجحة على قدمه في أحد المستشفيات الألمانية، وذلك بعد حدوث مضاعفات فى قدمه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت صحيفة النهار الجزائرية إلى أن الرئيس تبون سيعود إلى البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة فور حصوله على موافقة الفريق الطبي.

على جانب آخر، شهد اللواء السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري اليوم الأربعاء، تنصيب اللواء نور الدين مقري مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي بالمخابرات الجزائرية، خلفا للواء محمد بوزيت، وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم: "باسم الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني شهد اللواء السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري اليوم الأربعاء تنصيب اللواء نور الدين مقري مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي بالمخابرات الجزائرية".