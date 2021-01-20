مباحثات روسية إماراتية تخص العلاقات الثنائية والوضع في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت وزارة الخارجية الروسية بموقعها على الإنترنت "خلال المحادثة، تمت مناقشة القضايا ذات الأولوية الخاصة بالتنمية التدريجية الإضافية لعلاقات الصداقة والاحترام المتبادل والشراكة الاستراتيجية التي تربط روسيا والإمارات العربية المتحدة".

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يشار إلى أنه خلال المحادثات بين دبلوماسيي البلدين، تم التطرق أيضًا إلى "قضايا إقليمية مع التركيز على الوضع في اليمن ومنطقة الخليج".

وتتواصل المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن، منذ آب / أغسطس 2014.

ويقوم تحالف عربي بقيادة السعودية والإمارات بتنفيذ عمليات عسكرية إلى جانب الحكومة المعترف بها دوليًا والرئيس عبد ربه منصور هادي منذ مارس 2015.

على الرغم من ذلك، يواصل الحوثيون السيطرة على شمال البلاد الشاسع، لا سيما على العاصمة صنعاء وعدد من المناطق في الجزء الأوسط منها، حيث أقاموا سلطاتهم ونظام حكمهم.

ردًا على الضربات الجوية المستمرة على مناطق شمال اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يقصف الحوثيون مناطق سعودية على الحدود مع اليمن، لا سيما المطارات والمنشآت النفطية.