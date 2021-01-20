الكشف عن تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان على الصفحة أن "الحالة الصحية للاعلامي وائل الإبراشي في تحسن واستقرار تام بإذن الله وهو يتماثل الآن للشفاء وقريبا سوف يعود لجمهوره ومحبيه".

وأشارت الصفحة إلى أن "الإعلامي وائل الإبراشي (مقدم برنامج التاسعة على التلفزيون المصري) موجود بغرفة عادية داخل مستشفى زايد التخصصي ولا صحة لأي خبر سلبي".

وظهرت الأعراض على الإبراشي، في حلقة الأربعاء قبل الماضي، أبرزها الكحة على الهواء.

وأعلن إصابة الإبراشي، بفيروس كورونا، في 26 ديمسبر الماضي، عقب إجراء تحليل "pcr" وظهور النتيجة إيجابية.