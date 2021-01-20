وزير التعليم المصري يكشف ما تحتويه "الفلاشة" التي وزعها على أعضاء البرلمان

دبي - محمود عبدالرازق - وفي كلمته أمام الأعضاء كشف شوقي ما تحتويه "الفلاشة"، وقال الوزير: "الفلاشة التي جرى توزيعها على النواب، تضم 24 كتابا من الجلدة للجلدة، مطالبًا النواب بالاطلاع عليها، سواء كان لهم أبناء بالتعليم أم لا"، بحسب موقع صحيفة "الوطن".

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ودعا الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أعضاء المجلس للاطلاع على المناهج الجديدة للصفوف الدراسية، خاصة من كي جي 1 وحتى الصف الرابع الابتدائي.

وأكد الوزير أن "بعض الدول العربية طالبت مصر، بالسماح لها باعتماد مناهج التعليم المصري لديها، بدلا من المناهج القائمة لديها".

ولفت شوقي إلى أن الدولة "وفرت 1.8 مليون جهاز تابلت... الأجهزة في يد الطلاب لا فرق فيها بين غني أو فقير، وفرناها عشان أفقر طالب في أفقر قرية، يشوف نفس المحتوى ونفس الامتحانات".

وتابع: "تم تزويد 3 آلاف مدرسة ثانوية ببنية اتصالات تحتية، وهناك 36 ألف شاشة ذكية في الفصول".

وأشار إلى أن "نظام التعليم الياباني الذي يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنفيذه في مصر يسير بنجاح كبير جدا، وجرى فتح 41 مدرسة يابانية تعمل على مدار اليوم بكفاءة كبيرة، وإحضار مديرين من اليابان للإشراف على المدارس لإنجاح التجربة، والرئيس السيسي يتابعهم ويعقد اجتماعات كل 3 أشهر".

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه "كان يجب التدخل سريعا وحسم أمر التعليم في مصر، إذ كانت الجودة متدنية والثقافة في التعليم المصري كانت متمثلة في الدرجات والشهادات والورق، وتخلق سوق درجات موازي وشهادات دون تعليم، أما العلم والمعرفة والقراءة، فلم تكن على رأي الأولويات، لذلك كان من المهم التدخل وتشخيص الأمراض والعلاج".