أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع مجددا

دبي - محمود عبدالرازق - وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، بمتوسط 3 جنيهات للغرام الواحد، بحسب ما نشره موقع "مصراوي".

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وصعدت أسعار الذهب في مصر 4 جنيهات خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وزاد الغرام جنيهين أول أمس، ليصبح إجمالي الارتفاع على مدار الثلاثة أيام 9 جنيهات.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 ارتفع نحو 810 جنيهات، مقابل 807 جنيهات، أمس، وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 694 جنيها، وسعر الغرام عيار 24 نحو 926 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6480 جنيهات.

وارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار بعد أن أكدت جانيت يلين، المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية، الحاجة لتحفيز كبير لمساعدة الاقتصاد على التعافي من أزمة فيروس كورونا، مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر كأداة للتحوط.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 1850.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:04 بتوقيت غرينتش. وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 1850 دولارا.

وتراجع الدولار أكثر عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بينما انخفضت معظم عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن دعت يلين إلى إلغاء تخفيضات ضريبية كبيرة للشركات استحدثت في 2017.