شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل يلتهم نحو ألفى كيلومتر مربع من بعض المراعى فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى حريق "هائل" شب فى بعض المراعى، ببلدية أظهر، التابعة لمقاطعة باسكنو، فى ولاية الحوض الشرقى الموريتانية، إلى القضاء على مساحة تقدر بنحو 2000 كيلومتر مربع، من الأراضى الرعوية.

وأشار دبالله ولد الشيخ ولد الله، المسئول بوزارة البيئة، إلى أن "سرعة الرياح التي زادت على 140 كيلومتر في الساعة، كانت السبب الرئيسي وراء الانتشار الكبير لهذا الحريق".

وقال إن "النيران التهمت مساحة رعوية قدرت بحولي 2000 كلم مربع"، لافتا إلى أن "غياب الوسائل المناسبة لإطفاء حريق من هذا الحجم، كان له الدور الكبير في اتساع دائرت".

واقتصرت الأضرار التي خلفها الحريق على الماديات، دون وقع أي إصابات بشرية، أو حيوانية.

وشب حريق يوم السبت الماضي بمنطقة "أشايف" الرعوية التابعة لبلدية أظهر، وتمكنت فرق حماية البيئة المتنقلة، داخل ولاية الحوض الشرقي، بدعم من فرقة من الدرك الوطني وبعض المواطنين، من إخماده، مساء أمس الثلاثاء.