العربية: قنبلة يدوية وراء انفجار مخزن للذخيرة فى مركز البحرية بليبيا

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القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر لقناة العربية الإخبارية، إن قنبلة يدوية وراء انفجار مخزن للذخيرة فى مركز البحرية بالعاصمة الليبية.

وذكرت قناة العربية الإخبارية، أن انفجار مركز البحرية بطرابلس فى ليبيا تسبب فى مقتل ضابطين برتبة عميد وجندى، منوهة باستمرار التحقيق فى الانفجار الذى استهدف مخزنا للذخيرة فى مركز البحرية بطرابلس.

كانت مصادر ليبية، قد أكدت مصرع قائد الأكاديمية البحرية فى منطقة جنزور غرب طرابلس العميد أحمد أيوب، وقائد الكلية البحرية العميد سالم أبو صلاح نتيجة الحريق الذى اندلع جراء انفجار مخزن الذخيرة.

ودفعت هيئة السلامة الوطنية الليبية بفرقها للمساندة فى إطفاء الحريق الذى شب جراء انفجار مخزن للذخيرة.