شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية تدعو إدارة بايدن لاتخاذ موقف واضح من الاستيطان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية اليوم الأربعاء، الإدارة الأمريكية الجديدة إلى اتخاذ موقف واضح من سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلية، وذلك بعد الإعلان عن طرح عطاءات لبناء ما يزيد عن 2500 وحدة استيطانية جديدة .

وقال أبو ردينة في تصريحات لرويترز "ندعو الإدارة الأمريكية الجديدة لأخذ موقف واضح من السياسة الإسرائيلية الاستيطانية المنفلتة إذا أرادت تحقيق الأمن أو الاستقرار في المنطقة".

وأضاف "الحكومة الاسرائيلية تعمل على قتل ما تبقى من أي إمكانية لحل الدولتين وتحاول وضع المزيد من العقبات والعراقيل أمام الإدارة الأمريكية الجديدة وأي جهد ستقوم به لاستئناف عملية السلام المتعثرة منذ سنوات".

وذكرت حركة السلام الآن الإسرائيلية اليوم أن الحكومة الإسرائيلية طرحت عطاءات لإنشاء 2572 وحدة استيطانية جديدة لتضاف لعدد من المستوطنات المقامة على أراض فلسطينية.

ويتسلم جو بايدن في وقت لاحق اليوم رسميا مهام منصبه رئيسا للولايات المتحدة.

وقال أنتوني بلينكن مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لوزارة الخارجية يوم الثلاثاء "ما يعرف بحل الدولتين هو السبيل لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية ومنح الفلسطينيين الدولة التي يحق لهم الحصول عليها".

وأضاف "حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين "ينطوي على تحديات كبيرة" حاليا ومن الصعب توقع فرص في المدى القريب لذلك".

وتوقفت محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية برعاية أمريكية في العام 2014 بعد رفض إسرائيل الالتزام بما تم التوصل إليه من تفاهمات للمضي قدما في هذه المفاوضات للوصول إلى سلام نهائي بين الجانبين.

وقال أبو ردينة "محاولات الحكومة الإسرائيلية الاستفادة من الزمن المتبقى للإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها والتي وفرت غطاء لكل إجراءات العنصرية والعدوانية تجاه شعبنا لن تحقق لها الأمن أو الاستقرار".

وتابع قائلا "الاستيطان كله غير شرعي بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2334 الذي حظي بموافقة دولية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية".