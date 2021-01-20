شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون يعقد الاجتماع الخاص بمشروع تطوير البوابة البيئية الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس التعاون الخليجي الاجتماع الخاص بمشروع المرحلة الثانية لتطوير البوابة البيئية الخليجية للدول التى تستضيفها وتشرف عليها الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت عبر الاتصال المرئى بمشاركة الجهات المعنية بشؤون البيئة في دول مجلس التعاون.

وجرى خلال الاجتماع استعراض التحديات على تطبيقات البوابة البيئية الخليجية الأربعة (جودة الهواء – والخرائط – وإنجازات الدول الأعضاء في المجال البيئي – واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون).