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مجلس التعاون يعقد الاجتماع الخاص بمشروع تطوير البوابة البيئية الخليجية

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القاهرة - سامية سيد - عقد الاجتماع الخاص بمشروع المرحلة الثانية لتطوير البوابة البيئية الخليجية للدول التى تستضيفها وتشرف عليها الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت عبر الاتصال المرئى بمشاركة الجهات المعنية بشؤون البيئة في دول مجلس التعاون.

وجرى خلال الاجتماع استعراض التحديات على تطبيقات البوابة البيئية الخليجية الأربعة (جودة الهواء – والخرائط – وإنجازات الدول الأعضاء في المجال البيئي – واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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