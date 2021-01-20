شكرا لقرائتكم خبر عن سعودى يقترض من زوجته المال للزواج بأخرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خدع رجل بالسعودية زوجته بأخذ قرض شخصي عن طريقها بقيمة 120 ألف ريال بحجة تسديد مديونية عليه، إلا أنها اكتشفت تعرضها لخداعه، حيث تبين لها أنه احتاج للمال من أجل الزواج عليها، ما دفعها لمقاضاته، بحسب موقع صحيفة الوطن السعودية.
وتقدمت الزوجة لمكتب محاماة للاستفسار حول رفع قضية على زوجها “الذي عزم على الزواج من أخرى بعد أن خدعها حسب قولها بأخذ قرض شخصي، ومساعدته في تسديد مديونية عليه، إذ كان يدعي أنه مهدد بإيقاف خدمته، بالتالي قامت بأخذ قرض شخصي بمبلغ 120 ألف ريال، نحو( 32 ألف دولار) وإعطائه من أجل التسديد”.
وأوضحت أنه “بعد مرور عدة أسابيع علمت عن طريق إحدى قريباتها أن زوجها حدد زواجه خلال أشهر، ما دفعها لمواجهة الزوج بذلك لكنه أنكر في البداية وبعد إصرارها لمعرفة صحة ذلك اعترف أنه سيتزوج قريبا”.
وبعد مطالبتها أن يدفع لها 120 ألف ريال القرض الذي أخذته من أجله، “أنكر ذلك، ما دفعها للتوجه لمكتب محاماة لمعرفة موقفها القانوني في رفع قضية عليه بفسخ النكاح والمطالبة بإرجاع المبلغ الذي أخذه منها”.