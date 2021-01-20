شكرا لقرائتكم خبر عن سعودى يقترض من زوجته المال للزواج بأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خدع‭ ‬رجل‭ ‬بالسعودية‭ ‬زوجته‭ ‬بأخذ‭ ‬قرض‭ ‬شخصي‭ ‬عن‭ ‬طريقها‭ ‬بقيمة‭ ‬120‭ ‬ألف‭ ‬ريال‭ ‬بحجة تسديد‭ ‬مديونية‭ ‬عليه،‭ ‬إلا‭ ‬أنها اكتشفت تعرضها لخداعه، حيث‭ ‬تبين لها أنه احتاج للمال‭ ‬من أجل الزواج‭ ‬عليها،‭ ‬ما‭ ‬دفعها‭ ‬لمقاضاته،‭ ‬بحسب‭ ‬موقع‭ ‬صحيفة‭ ‬الوطن‭ ‬السعودية‭.‬

وتقدمت‭ ‬الزوجة ‬لمكتب‭ ‬محاماة‭ ‬للاستفسار‭ ‬حول‭ ‬رفع‭ ‬قضية‭ ‬على‭ ‬زوجها‭ ‬“الذي عزم على الزواج‭ ‬من‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خدعها‭ ‬حسب‭ ‬قولها‭ ‬بأخذ‭ ‬قرض‭ ‬شخصي،‭ ‬ومساعدته‭ ‬في‭ ‬تسديد‭ ‬مديونية‭ ‬عليه،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬يدعي‭ ‬أنه‭ ‬مهدد‭ ‬بإيقاف‭ ‬خدمته،‭ ‬بالتالي‭ ‬قامت‭ ‬بأخذ‭ ‬قرض‭ ‬شخصي‭ ‬بمبلغ‭ ‬120‭ ‬ألف‭ ‬ريال،‭ ‬نحو(‭‬ 32‭ ‬ألف‭ ‬دولار) ‬وإعطائه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التسديد”‭.‬

وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬“بعد‭ ‬مرور‭ ‬عدة‭ ‬أسابيع‭ ‬علمت‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إحدى‭ ‬قريباتها‭ ‬أن‭ ‬زوجها‭ ‬حدد‭ ‬زواجه‭ ‬خلال‭ ‬أشهر،‭ ‬ما‭ ‬دفعها‭ ‬لمواجهة‭ ‬الزوج‭ ‬بذلك‭ ‬لكنه‭ ‬أنكر‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬وبعد‭ ‬إصرارها‭ ‬لمعرفة‭ ‬صحة‭ ‬ذلك‭ ‬اعترف‭ ‬أنه‭ ‬سيتزوج‭ ‬قريبا”‭.‬

وبعد‭ ‬مطالبتها‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬لها‭ ‬120‭ ‬ألف‭ ‬ريال‭ ‬القرض‭ ‬الذي‭ ‬أخذته‭ ‬من‭ ‬أجله،‭ ‬“أنكر‭ ‬ذلك،‭ ‬ما‭ ‬دفعها‭ ‬للتوجه‭ ‬لمكتب‭ ‬محاماة‭ ‬لمعرفة‭ ‬موقفها‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬قضية‭ ‬عليه‭ ‬بفسخ‭ ‬النكاح‭ ‬والمطالبة‭ ‬بإرجاع‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬أخذه‭ ‬منها”‭.‬