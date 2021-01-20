شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة برتل للتحالف الدولى جنوب بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة مستهدفة رتلا للدعم اللوجستى للتحالف الدولى فى منطقة اليوسفية جنوب بغداد.

ذكرت ذلك الوكالة دون المزيد من التفاصيل.

وكانت الاستخبارات العراقية،أعلنت الاثنين، إلقاء القبض على 9 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابى، فى محافظة نينوى شمالي العراق، وذكرت الوكالة ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ أن "قواتنا تمكنت من إلقاء القبض على تسعة إرهابيين وذلك في مناطق متفرقة من مدينة الموصل بمحافظة نينوى".

وأشارت إلى أن "المقبوض عليهم عملوا بما يسمى (جيش دابق) والمعسكرات العامة وفرقة (نهاوند) و(عين جالوت)، فضلا عن عمل أحدهم فيما يسمى بالإعلام العسكري والملقب بأبو مريم".