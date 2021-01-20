شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تنشر قوات إضافية فى بونج بجنوب السودان بسبب الاشتباكات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة نقلا عن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (UNMISS) إنها نشرت قوات وموارد إضافية في مدينة بونج في منطقة أعالي النيل في أعقاب الاشتباكات الأخيرة.

وقالت البعثة، إنها تعزز قدرة قوات حفظ السلام التابعة لها على إجراء المزيد من الدوريات المتكررة فيما قام جنود حفظ السلام مؤخراً بتقييم الوضع الأمني في المنطقة والتقوا مع مفوضي المقاطعة وآخرين لفهم ما يمر به المجتمع، في ضوء حالة عدم الاستقرار والتوترات الحالية كما تساعد البعثة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.