شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين: أبو مازن مرشح حركة فتح فى انتخابات الرئاسة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور محمد اشتية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن هو مرشح حركة فتح للرئاسة الفلسطينية.

وقال اشتية فى تصريحات تليفزيونية إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن هو مرشح حركة فتح، و"لدينا إجماع على هذا الأمر".

وأوضح رئيس وزراء فلسطين أن القيادة الفلسطينية تريد من إدارة الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن إلغاء القوانين التي سنها الرئيس السابق دونالد ترامب، مضيفا :" لدينا رؤية للعلاقة مع الإدارة الامريكية الجديدة ولا نعول على ان تكون حليفة لنا".

وحول لقاح كورونا، أكد اشتية أن حصة فلسطين من اللقاح ستصل تدريجيا، اعتبارا من الأسبوع الأول من الشهر المقبل.