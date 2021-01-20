شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يمدد إغلاق الحرم الإبراهيمى لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين لمدة أسبوع أخر، وأوضح مدير الحرم الإبراهيمى حفظة أبو سنينة - في بيان أوردته وكالة أنباء فلسطين /وفا/ اليوم الأحد - أن قوات الاحتلال كانت قد أغلقت الحرم أمام المصلين المسلمين منذ 13 يوما، باستثناء موظفي الحرم، وقد مددته اليوم لأسبوع آخر.

وأكد أن سلطات الاحتلال تتذرع بحجج واهية لإغلاقه وقتما تريد، وحسب ما يخدم مصالحها.

وفى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة ومساعده معاذ الأشهب، أثناء مرورهما على حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس.