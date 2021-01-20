شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: مصرع ضابطين وجندى فى انفجار مركز البحرية بطرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية الإخبارية، أن انفجار مركز البحرية بطرابلس فى ليبيا تسبب فى مقتل ضابطين برتبة عميد وجندي.، منوهة باستمرار التحقيق في الانفجار الذي استهدف مخزنا للذخيرة في مركز البحرية بطرابلس.

كانت مصادر ليبية، قد أكدت مصرع قائد الأكاديمية البحرية في منطقة جنزور غرب طرابلس العميد أحمد أيوب، وقائد الكلية البحرية العميد سالم أبو صلاح نتيجة الحريق الذي اندلع جراء انفجار مخزن الذخيرة.

ودفعت هيئة السلامة الوطنية الليبية بفرقها للمساندة في إطفاء الحريق الذي شب جراء انفجار مخزن للذخيرة.