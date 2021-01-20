شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الكويت وأمين الجامعة العربية يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
وناقش الجانبان - خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الكويتي اليوم الأربعاء، من الأمين العام لجامعة الدول العربية - أبرز التطورات التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى مجمل الاستحقاقات القادمة لجامعة الدول العربية.