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وزير خارجية الكويت وأمين الجامعة العربية يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وناقش الجانبان - خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الكويتي اليوم الأربعاء، من الأمين العام لجامعة الدول العربية - أبرز التطورات التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى مجمل الاستحقاقات القادمة لجامعة الدول العربية.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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