شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الكويت وأمين الجامعة العربية يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.