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الفريق الوطنى الطبى البحرينى يؤكد عدم رصد السلالة الجديدة من كورونا

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القاهرة - سامية سيد - قال عضو الفريق الوطني الطبي بمملكة البحرين الدكتور وليد المانع، عدم رصد السلالة الجديدة من فيروس كورونا، قائلا أنه "إذا رصدت فى البحرين لدينا القدرة للتعامل معها"بحسب صحيفة الأيام. 

 

وقال المانع فى مؤتمر صحفى، أن اللقاحات تغطي السلالة المتحورة.. وهناك مبالغة حول هذه السلالات، لافتا إلى أن الدفعة الجديدة من لقاح "فايزر" من المزمع أن تتسلّمها البحرين قريبًا، مشيرا إلى أن هناك إعادة جدولة لدفعات لقاح فايزر، ولكن بما لا يؤثّر على خطّة البحرين في توفير اللقاح للجميع.

وشدّد في ذات الوقت على ضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية بالتوازي مع أخذ اللقاحات، قائلا أن "أخذ اللقاح لا يعكس رسالة التهاون بالاحترازات".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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