شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق الوطنى الطبى البحرينى يؤكد عدم رصد السلالة الجديدة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عضو الفريق الوطني الطبي بمملكة البحرين الدكتور وليد المانع، عدم رصد السلالة الجديدة من فيروس كورونا، قائلا أنه "إذا رصدت فى البحرين لدينا القدرة للتعامل معها"بحسب صحيفة الأيام.

وقال المانع فى مؤتمر صحفى، أن اللقاحات تغطي السلالة المتحورة.. وهناك مبالغة حول هذه السلالات، لافتا إلى أن الدفعة الجديدة من لقاح "فايزر" من المزمع أن تتسلّمها البحرين قريبًا، مشيرا إلى أن هناك إعادة جدولة لدفعات لقاح فايزر، ولكن بما لا يؤثّر على خطّة البحرين في توفير اللقاح للجميع.