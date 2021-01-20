شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل طبيبة فى الكويت متأثرة بإصابتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدت الكويت خلال الساعات الماضية، طبيبة في مركز السلام الصحي تدعى عائشة العوضي، جراء إصابتها بالفيروس، ووفقا لصحيفة القبس إن الدكتورة العوضي انتقلت لها عدوى الفيروس خلال عملها في الصفوف الأمامية والكشف على المراجعين للعيادة، حيث أصيبت وتم نقلها للعناية المركزة في أحد المستشفيات قبل نحو شهر، إلى أن توفيت أمس جراء مضاعفات شديدة لحقت بها.

وفي السياق ذاته، ثمن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية د.عبدالله السند جهود الكوادر الطبية في خط الدفاع الأول في مواجهتهم لهذا الوباء، مستذكراً «في هذا الوقت الذي نمر به شهيدة الواجب بإذن الله تعالى د.عائشة عبدالواحد العوضي، التي توفيت نتيجة إصابتها بكورونا».

ونعى رواد مواقع التواصل بالكويت الدكتورة العوضي، ولهجت ألسنهم بالدعاء لها، مستذكرين التضحيات التي قدمتها الأطقم الطبية وغيرهم من العاملين في الصفوذف الأمامية في مواجهة الجائحة منذ فبراير الماضي.