برنامج الغذاء العالمي يؤكد حاجة ملايين الأسر في اليمن لدعم عاجل

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال البرنامج، عبر حسابه على تويتر: "المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي، هي شريان الحياة لملايين الأسر في اليمن التي تحتاج إلى دعمنا الآن أكثر من أي وقت مضى".

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED

وأضاف: "هناك 3.65 مليون نازح داخلي في ‎اليمن".

وأمس الثلاثاء، أعلنت الولايات المتحدة استثناء الجانب الإنساني والإغاثي من العقوبات المفروضة على جماعة "أنصار الله"، على خلفية تصنيف واشنطن الجماعة، الأسبوع الماضي، منظمة إرهابية.

وذكرت الخزانة الأمريكية، في بيان على موقعها الثلاثاء، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أصدر أربعة تراخيص عامة تشمل الأعمال الرسمية لحكومة الولايات المتحدة والأنشطة الرسمية لبعض المنظمات الدولية وبعض المعاملات لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية في اليمن، بالإضافة إلى المعاملات المتعلقة بتصدير أو إعادة تصدير السلع الزراعية، والأدوية، والأجهزة الطبية، والاستبدال الأجزاء والمكونات أو تحديثات البرامج​​​.

ويشهد اليمن أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم بفعل معارك متواصلة للعام السادس تواليا بين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة وبين جماعة "أنصار الله" وقوات متحالفة معها من جهة أخرى.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 في المئة من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.