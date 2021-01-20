مصر... تحذير من أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة

دبي - محمود عبدالرازق - وتوقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، وأن تكون الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والتي سيكون الطقس فيها مائلا للبرودة، وفقا لموقع "الوطن" المصري.

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وقالت الهيئة إنّ الطقس سيكون معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية، مائلا للدفء على جنوب سيناء، والرياح ستكون معتدلة، معتدلا في شمال الصعيد، ومائلا للدفء على جنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا.

وأضافت أن الطقس سيكون شديد البرودة أيضا على القاهرة والوجه البحري، وباردا على السواحل الشمالية، مشيرة إلى أنه سيكون باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة أنه سيكون هناك أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، العريش، ورفح، على فترات متقطعة.