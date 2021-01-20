اخبار الخليج

الأمر ينذر بكارثة... سجن إسرائيلي يلغي إعطاء لقاح كورونا للسجناء الفلسطينيين

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وكشف النادي في بيان عن 15 إصابة جديدة بين الفلسطينيين في سجن ريمون جنوب إسرائيل بفيروس .

© Sputnik . Pavel Lvov

وأضاف البيان أن "عدوى الفيروس انتقلت إلى قسمين جديدين وهما: 2،6، بعد أن كانت الإصابات محصورة في ثلاثة أقسام وهي 4،3،1، ليرتفع عدد الأقسام التي ظهرت فيها عدوى الفيروس إلى خمسة، من أصل سبعة أقسام، يقبع فيها أكثر من 650 أسيرا".

وأشار إلى أن "الإصابات ظهرت بعد أخذ عينات عشوائية من كافة الأقسام في السجن، الأمر الذي ينذر بكارثة".

وناشد البيان "منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل جديا وعاجلا من أجل إطلاق سراح الأسرى المرضى، وكبار السن على وجه الخصوص".

وطالب بالعمل "على إرسال لجنة طبية دولية، تطلع على الأوضاع الصحية للأسرى في السجون الإسرائيلية، في ظل التطورات الكارثية، جراء استمرار انتشار الوباء، وتصاعد الإصابات".

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا