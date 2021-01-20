الأمر ينذر بكارثة... سجن إسرائيلي يلغي إعطاء لقاح كورونا للسجناء الفلسطينيين

دبي - محمود عبدالرازق - وكشف النادي في بيان عن 15 إصابة جديدة بين الفلسطينيين في سجن ريمون جنوب إسرائيل بفيروس كورونا.
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وأشار إلى أن "الإصابات ظهرت بعد أخذ عينات عشوائية من كافة الأقسام في السجن، الأمر الذي ينذر بكارثة".
وناشد البيان "منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل جديا وعاجلا من أجل إطلاق سراح الأسرى المرضى، وكبار السن على وجه الخصوص".
وطالب بالعمل "على إرسال لجنة طبية دولية، تطلع على الأوضاع الصحية للأسرى في السجون الإسرائيلية، في ظل التطورات الكارثية، جراء استمرار انتشار الوباء، وتصاعد الإصابات".