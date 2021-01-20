شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم بالكويت والإمارات وشديد البرودة على السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبينت أحوال الطقس على عدد من الدول الخليجية، حيث يسود غبار وأمطار وليالي قارسة البرودة تنتظر الجوف والحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية، كما سيكون الطقس غائم إلى حد كبير على الكويت وسط طقس بارد.

وإلى التفاصيل...

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ، وحركتها شمالية غربية /15 - 25 كم/س، تصل 35 كم/س.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - ان الموج في الخليج العربي سيكون متوسطا و سيحدث المد الأول عند الساعة 16:33 و المد الثاني عند الساعة 07:08

والجزر الأول عند الساعة 11:26 والجزر الثاني عند الساعة 23:39.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ، وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:15

والمد الثاني عند الساعة 02:20 و الجزر الاول عند الساعة 09:19 والجزر الثاني عند الساعة 19:48.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 15 90 25

دبــي 26 16 85 30

الشارقة 26 12 90 30

عجمان 26 15 90 35

أم القيوين 26 11 95 35

السعودية

من المتوقع أن تتأثر الجوف ومنطقة الحدود الشمالية مع ساعات نهار يوم ُالأربعاء بأحوال جوية غير مستقرة تعمل على تكاثر السحب وتساقط الأمطار، ُويتوقع خلال نهار يوم الأربعاء أن تتأثر منطقة بلاد الشام وأجزاء من الجوف والحدود الشمالية بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية ً وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة ُ باردة، وتتكاثر السحب تدريجيا من الأمطار، الجوف ومنطقة الحدود الشمالية، تكون ُمترافقة بتساقط لزخات من البرد بشكل محلي، كما وتنشط الرياح ُ لتصبح مثيرة للأتربة والغبار قبيل هطل الأمطار.

درجات الحرارة تلامس الصفر ليل الأربعاء/الخميس ومع ساعات المساء والليل تتأثر المنطقة بالجزء الجاف من الكتلة الباردة، وتنخفض درجات الحرارة لتلامس الصفر المئوي ليلة ُ الأربعاء/الخميس.

الكويت

ليلًا بارد و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق والصغرى 8 درجات، نهارًا معتدل والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار و تظهر بعض السحب المتفرقة و العظمى 23 درجة.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلاً مع كميات متفاوتة من السحب في وقت لاحق ، ويكون بارداً نسبياً هذه الليلة، والرياح شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتكون جنوبية شرقية من 12 الى 17 عقدة عند المساء ثم تتحول الى رياح الشمال بعد منتصف الليل.



وحذرت ادارة الارصاد من رياح شديدة السرعة بعد منتصف الليل، وارتفاع الموج من قدم إلى قدمين، ولكنها من 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر عند المساء ، وتصل الى 7 اقدام بعد منتصف الليل .



درجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية، والرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 35%.