شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تطلق فرق طوارئ فى المدارس للتعامل مع حالات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التربية الكويتية اجتماعاتها لحسم عدد من القرارات والقضايا التي يترقبها الميدان التربوى، أبرزها مسألة العودة التدريجية إلى مقاعد الدراسة خلال الفصل الدراسى الثانى 2020 ــ 2021، إضافة الى آلية احتساب درجات المرحلة الثانوية للفصل الأول، فضلاً عن عودة المعلمين غير الكويتيين المنتهية إقاماتهم خارج البلاد، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

ترأس وكيل وزارة التربية بالإنابة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، اليوم، اجتماعاً مع مجلس مديري عموم المناطق التعليمية، كشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن المجلس اتفق مع اللجنة المشتركة لمتابعة العودة التدريجية للمدارس على تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة أوضاع الطلبة في الفصل الدراسي الثاني في حال العودة إلى التعليم النظامي، وأشارت إلى أن المناطق التعليمية رفعت أسماء مرشحيها لاعتمادهم من قبل اللجنة المشتركة، إذ ناقش المجتمعون بعض البنود المتعلقة بتشكيل فريق العمل المشترك بين وزارتي التربية والصحة، بشأن خطة العودة التدريجية للدوام في المدارس للفصل الدراسي الثاني 2020 ــ 2021، واتباع جميع المعايير والاشتراطات الصحية خلال جائحة كورونا.

وأكدت أن وزارة الصحة ستنظم دورات تدريبية لفرق التدخل السريع في المدارس، بشأن كيفية التعامل مع الحالات الاستثنائية في ظل انتشار فيروس كورونا فيما بينت المصادر بعض تفاصيل اجتماع مجلس مديري العموم في الوزارة، شددت على أن هناك توجهاً كبيراً لدى الوزارة لافتتاح مدارسها، لا سيما المرحلة الابتدائية، وذلك بعد موافقة وزارة الصحة. وبشأن قرار توزيع الدرجات في المرحلة الثانوية، قال إن الآلية لم تزل تخضع لعشرات المقترحات التي ما إن يتم الاتفاق على أحدها حتى يتم إلغاؤه بعد فترة، مؤكداً: «ليس بالضرورة اعتماد مقترح جمعية المعلمين بشأن تخصيص %50 لكل فصل وهناك توجه لاستبعاده».

كما تطرق الاجتماع إلى موضوع المعلمين العالقين خارج الكويت وممن باشروا العمل، وحرص وزارة التربية على تحديث بياناتهم أولاً بأول، والانتهاء من تقييم الكفاءة لجميع العاملين بالوزارة خلال شهر فبراير المقبل، إضافة الى مناقشة عدد من عقود الخدمات الخاصة بالوزارة.

أبرز مستجدات الميدان التربوى

1 - دورات تدريبية لفرق التدخل السريع في المدارس.

2 - تنسيق مع «الصحة» لافتتاح المدارس، خصوصاً المرحلة الابتدائية.

3 - بحث مقترحات بشأن آلية توزيع الدرجات في المرحلة الثانوية.

4 - تحديث بيانات المعلمين العالقين في الخارج.

5 - الانتهاء من تقييم الكفاءة لجميع العاملين بالوزارة خلال فبراير المقبل. 6 - مناقشة عدد من عقود الخدمات الخاصة بالوزارة.