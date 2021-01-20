عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جنازة إيطالية عبر زووم.. أحدث صيحات كورونا

الأربعاء 20 يناير 2021

الخليج 365

يبدو أن تأثير حالة الطوارئ الصحية لوباء كورونا، وصل إلى إجبار البعض على تغيير طريقة وداع أحبائنا من المتوفين عبر الإنترنت.



ومن هنا قررت إحدى العائلات التي تعيش في سالينتو في مقاطعة ليتشي بإقليم بوليا بجنوبي البلاد، واحتراما لقواعد التباعد الاجتماعي، بتنظيم جنازة لقريبهم الذي توفي عن عمر يناهز الـ 89 عاماً عبر تقنية زووم، لتجنب التجمعات وسط وباء فيروس كورونا المستجد واحتمالية الإصابة بعدوى "كوفيد-19".

ولإقامة الجنازة على تطبيق زووم الشهير التي نفذت بالفعل الأحد الماضي، وزعت العائلة منشوراً في شوارع البلدة وعلى الموقع الإلكتروني لدار جنازات المدينة أيضاً، مقدمين تعليمات حضور الجنازة عبر الإنترنت باسم الهوية وكلمة المرور وجميع البيانات اللازمة.

كل ذلك بالإضافة إلى تحديد عائلة المتوفى عدم قبول الزيارات المنزلية، بما فيهم الأقارب المقربين.

ودوّن في المنشور الذي وزعته العائلة: "في فترة هذا الوباء، ولتجنب امتلاء الكنيسة والمقبرة بالناس، تقرر إقامة الجنازة ومتابعتها على زووم".

وتعليقاً على قرار عائلة المتوفى، قال روكو باتيسو من وكالة الجنازات: "اتصل بنا صهر الشخص المتوفى وأبلغنا أنه يريد تنظيم الجنازة باستخدام تطبيق زووم، وبالفعل استجبنا له وقمنا فقط بدفن المسن دون جنازة، لأن عائلته لم ترغب في التسبب في وجود حشود عند المقبرة أو في الكنيسة، تجنباً لعدوى الفيروس التاجي".