شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل فلسطينيا دخل منطقة عسكرية فى بئر السبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النيابة العامة الإسرائيلية تهما لشاب فلسطيني (19 عاما) من بئر هدّاج في النقب بالدخول مع آخرين إلى منطقة تدريب عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في قاعدة "تسائليم"، وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن لائحة الاتهامات التي قدمتها النيابة لمحكمة الصلح في بئر السبع، ضمت تهما تتعلق بـ"اقتحام قاعدة عسكرية، الأمر الذي أدى الى توقف تدريبات ميدانية في المكان".

وأضافت بحسب " روسيا اليوم" أن "فعلة المتهم ومن رافقه، أدت إلى المساس بلياقة الجنود وقادتهم وتسبب بأضرار اقتصادية ومس بأمن الدولة"، وفقا للائحة الاتهام، وأرفقت لائحة الاتهام بطلب لتمديد اعتقال الشاب إلى حين الانتهاء من الإجراءات القانونية ضده.