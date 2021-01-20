شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الصومالى يلتقى قائد الجيش الأمريكى فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الدفاع الصومالي حسن حسين حاج, قائد الجيش الأمريكي لدى الصومال ستيفن تاونسند بعد إعلان قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” اكتمال انسحاب قواتها من الصومال، وقالت وكالة الأنباء الصومالية: إنّ اللقاء بحث التعاون والعلاقات العسكرية بين الصومال والولايات المتحدة الأمريكية وتفعيل الحرب على حركة الشباب الإرهابية، الجارية في العديد من أقاليم البلاد.

كما تطرقت المباحثات إلى الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى الصومال خصوصاً في تدريب الجيش الوطني وتعزيز كفاءة القوات المسلحة الصومالية.