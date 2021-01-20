شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: والى القضارف يصدر قرارا بتشكيل لجنة لتنمية الشريط الحدودى مع أثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر والى القضارف الدكتورسليمان على موسى قرارا بتشكيل لجنة لتطوير الشريط الحدودى مع إثيوبيا، وألغى القرار جميع القرارات السابقة المتعلقة بهذا الخصوص، وبموجبه سيرأس والي القضارف اللجنة، التى تضم في عضويتها عددا من القيادات الأمنية والتنفيذية في الولاية.