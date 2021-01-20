شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة التونسية: نطبق القانون على مرتكبي السلب والنهب والاعتداء على الممتلكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إن الأوضاع الاقتصادية في تونس متأزمة جراء وباء كورونا، متابعا: نتفهم مطالب المتظاهرين وغضبهم في الشارع.

وأضاف رئيس الحكومة التونسية، خلال كلمة له تعليقا على الاحتجاجات التي تشهدها شوارع تونس: نطبق القانون على مرتكبي السلب والنهب والاعتداء على الممتلكات.

ودعا هشام المشيشي المتظاهرين إلى عدم تسلل الفوضوييين وعدم الانسياق وراء التجييش والاعتداء على الممتلكات العامة، متابعا: سنعمل خلال الأيام المقبلة على وضع إطار لإيصال مطالبكم.