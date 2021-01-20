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الحكومة التونسية: نطبق القانون على مرتكبي السلب والنهب والاعتداء على الممتلكات

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القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إن الأوضاع الاقتصادية في تونس متأزمة جراء وباء ، متابعا: نتفهم مطالب المتظاهرين وغضبهم في الشارع.

 

وأضاف رئيس الحكومة التونسية، خلال كلمة له تعليقا على الاحتجاجات التي تشهدها شوارع تونس: نطبق القانون على مرتكبي السلب والنهب والاعتداء على الممتلكات.

 

ودعا هشام المشيشي المتظاهرين إلى عدم تسلل الفوضوييين وعدم الانسياق وراء التجييش والاعتداء على الممتلكات العامة، متابعا: سنعمل خلال الأيام المقبلة على وضع إطار لإيصال مطالبكم.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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