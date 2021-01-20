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حقيقة صورة المجند والطفل والمطر فى مباراة كرة قدم

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القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الساعات الماضية، صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد المجندين وهو في لفتة إنسانية يظلل بالدرع الواقي لطفل لحمايته من الأمطار خلال مباراة لكرة القدم، وتم تداول الصورة بشكل كبير على السوشيال ميديا، موجهين التحية للمجند على هذه اللفتة الطيبة منه.

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وبعد البحث عن مكان هذه الصورة وجدنا أنها في ليبيا لأحد المجندين هناك، والذى تم تكريمه من العقيد صلاح الخفيفي، وقدم له شهادة تقدير لصاحب الصورة الإنسانية التي تصدرت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

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تكريم المجند في ليبيا 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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