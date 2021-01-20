شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يبحث مع بعثة "يونيتامس" دعم تنفيذ اتفاقية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت اللجنة الوطنية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة السودان (يونيتامس)، مع القائمة بأعمال البعثة ستيفاني كوري ومساعديها، دعم تنفيذ اتفاقية السلام وإحلاله على أرض الواقع، إضافة إلى حشد الدعم الدولي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية بالسودان.

وقال السفير عمر الشيخ رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق مع البعثة، في تصريح صحفي، إن الاجتماع ناقش سبل التنسيق بين اللجنة الوطنية وبعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) في المجالات الاستراتيجية التي وردت في قرار مجلس الأمن الذي أنشئت بموجبه البعثة، والمتعلقة بعملية التحول السياسي بالسودان.

وأشار الشيخ إلى أنه تم التطرق إلى كل تفاصيل التنسيق بين اللجنة الوطنية وبعثة "يونيتامس"، من أجل مساعدة البعثة في إنجاح مهمتها.

من جانبها، وصفت القائمة بأعمال بعثة "يونيتامس"، الاجتماع بالناجح والمثمر، حيث تم الاتفاق على آلية التعاون بين البعثة والجهات الحكومية المختلفة، معربة عن شكرها وتقديرها للجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية في هذا الصدد.