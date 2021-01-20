شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد الاشتباكات بين محتجين والأمن فى حى التضامن بالعاصمة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، تجدد الاشتباكات بين محتجين والأمن في حي التضامن بالعاصمة تونس.

وفى وقت سابق، قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إن الأوضاع الاقتصادية في تونس متأزمة جراء وباء كورونا، متابعا: نتفهم مطالب المتظاهرين وغضبهم في الشارع.

وأضاف رئيس الحكومة التونسية، خلال كلمة له تعليقا على الاحتجاجات التي تشهدها شوارع تونس : نطبق القانون على مرتكبي السلب والنهب والاعتداء على الممتلكات.

ودعا هشام المشيشي المتظاهرين إلى عدم تسلل الفوضوييين وعدم الانسياق وراء التجييش والاعتداء على الممتلكات العامة، متابعا: سنعمل خلال الأيام المقبلة على وضع إطار لإيصال مطالبكم.