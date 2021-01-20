شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة التونسية: احترام الشباب والإصغاء إليه أولوية بعيدا عن المزايدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إن هناك غضبا اجتماعيا وأوضاعا متأزمة عمقتها أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس الحكومة التونسية، خلال خطاب له، أن الدولة تعاملت منذ عقود بعقلية سلطوية وهو ما أدى إلى انسداد مجال الحوار.

وتابع رئيس الحكومة التونسية: احترام الشباب والإصغاء إلى مطالبه هي أولوية لنا بعيدا عن الشعارات والمزايدات.

وأكمل، رئيس الحكومة التونسية: أقول للشباب لا تسمحوا بتسلل مجموعات المخربين إلى الاحتجاجات لتصبح حملات نهب.

وكان قد دعا هشام المشيشي المتظاهرين إلى عدم تسلل الفوضوييين وعدم الانسياق وراء التجييش والاعتداء على الممتلكات العامة، متابعا: سنعمل خلال الأيام المقبلة على وضع إطار لإيصال مطالبكم.