وزيرا خارجية السعودية وقبرص يعقدان مباحثات ثنائية

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، استقبل وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس وعقدا اجتماعا ثنائيا.

وتابعت: "كما أجرى ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اجتماعا آخر مع زير خارجية قبرص".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "جرى خلال الاجتماعين، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها بالصورة التي تساهم في خدمة المصالح المشتركة للطرفين.

وأوضحت الصحيفة أن الجانبان تبادلا وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.