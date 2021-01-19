هيئة المدن التاريخية في اليمن: تم استهداف أكثر من 60 موقعا تراثيا بشكل مباشر أثناء الحرب

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، أن العامين الأخيرين لم يشهدا استهدافات تذكر لتلك المواقع وهناك تنسيق مع الجهات الدولية ومنظمة يونسكو وأيضا بين كل المناطق في اليمن شمالا وجنوبا لترميم والحفاظ على التراث الإنساني بعيدا عن السجالات السياسية، حيث تم ترميم العديد من المدن التاريخية في صنعاء وعدن وعدد من المحافظات بتمويل من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية ويونسكو، ويجري العمل حاليا في عدد من المشاريع.
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وأشار نائب رئيس هيئة المدن التاريخية إلى أن هناك الكثير من المناطق التاريخية تضررت بفعل العدوان ولكن تم الاستجابة من قبل اليونسكو لترميم بعض المواقع مثل شبام حضرموت وزبيد بالحديدة وصنعاء القديمة ومتحف محافظة ذمار الذي تم استهدافه من قبل العدوان في عام 2015 بشكل مباشر ودفن ما يقارب 12 قطعة أثرية تحت الأنقاض قبل أن يتم استخراج الجزء الكبير منها وتوثيقه، وبلغ مجموع المواقع التاريخية التي تم استهدافها أكثر من 60 موقعا، حيث يجري الآن العمل في العديد من المدن التاريخية لإعادة تأهيلها.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.
بالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.
وقد اجتمعت أطراف النزاع في اليمن في ديسمبر/ كانون الأول 2018، لأول مرة منذ عدة سنوات، على طاولة المفاوضات، التي نظمت تحت رعاية الأمم المتحدة في ستوكهولم. وتمكنوا من التوصل إلى عدد من الاتفاقيات المهمة، لا سيما بشأن تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية ووضعها تحت سيطرة الأمم المتحدة.