شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 4359 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 4359 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 260 ألفا و315 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة - في بيان لها - إلى تسجيل 61 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 2020 حالة، في حين يرقد 299 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 246 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الـ 24 ساعة الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 22912 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.