شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات وسط العاصمة التونسية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، نشوب احتجاجات وسط العاصمة التونسية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.

وأكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية، نشوب مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة التونسية.

وقبلها أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حق الشعب التونسى فى العمل والحرية، محذار من جهات تحاول المتاجرة بقضايا الشباب التونسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتستمر حالات الكر والفر والمواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من الولايات التونسية، حيث شهدت مدينتي باجة والمعقولة فى تونس كرا وفرا بين الأمن والمحتجين خلال المظاهرات التى تشهدها عدة مدن تونسية، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية، فيما ذكرت مصادر بالشرطة التونسية أنه تم إيقاف 98 شخصا على خلفية أعمال الشغب ومحاولة نهب الممتلكات العامة والخاصة .