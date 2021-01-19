شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تطلب مساعدة قانونية من لبنان في تحقيق بشأن البنك المركزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مكتب النائب العام السويسري اليوم الثلاثاء إنه طلب من مساعدة قانونية متبادلة من السلطات اللبنانية فيما يتعلق بتحقيق في غسيل أموال واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان المركزي.

وقال مكتب النائب العام في بيان أرسل بالبريد الالكتروني "يأتي هذا الطلب في إطار تحقيق لمكتب النائب العام بشأن غسيل أموال مشدد فيما يتصل باختلاس محتمل يلحق الضرر بمصرف لبنان."

وفي وقت سابق اليوم، نفى رياض سلامة حاكم مصرف لبنان أي مخالفات بعد أن أبلغ مسؤول حكومي لبناني رويترز أن السلطات السويسرية فتحت تحقيقا في تحويلات أموال قام بها سلامة وشقيقه ومعاونته، قائلا إنها "فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها".