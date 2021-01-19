شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار فى الشركة السورية للغاز فى حمص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر التلفزيون السوري نقلا عن الدفاع المدني أن انفجارا وقع اليوم الثلاثاء في منطقة بها منشأتان للنفط والغاز في مدينة حمص بوسط سوريا، مما تسبب في "حريق ضخم"، موضحاً أن الحريق وقع في صهريج للنفط الخام.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر في الشركة السورية لنقل النفط الخام قوله إن انفجارا وقع في صهريج بالشركة "بجوار الشركة السورية لتوزيع الغاز ما تسبب بحريق ضخم وفرق الإطفاء تتعامل مع الحريق".