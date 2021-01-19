شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان يؤكد العقبات أمام تشكيل الحكومة قليلة وهناك تجاوب لدى الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان، حسان دياب، إن العقبات التى تقف أمام تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد قليلة مقابل إيجابيات كثيرة ونوايا لاستئناف مسار التأليف الحكومى لدى جميع المعنيين بهذا الملف، مؤكدا أن تشكيل الحكومة مطلب وطنى لمعالجة الأزمات العديدة التى يعانى منها اللبنانيون.

جاء ذلك فى تصريحين صحفيين أدلى بهما دياب عقب زيارتين أجراهما عصر اليوم /الثلاثاء/ إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الجمهورية ميشال عون، فى إطار تحرك يقوده رئيس حكومة تصريف الأعمال لتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار دياب إلى أنه لمس من رئيس الوزراء المُكلّف سعد الحريرى ورئيس مجلس النواب نبيه برى ورئيس الجمهورية ميشال عون، النية لمتابعة عملية تشكيل الحكومة الجديدة بوصفها أولوية تتقدم على أى موضوع آخر فى الوقت الحالى فى ظل الأزمات المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والمالية التى يشهدها لبنان.

ولفت إلى أنه يسعى إلى البناء على الأمور الإيجابية الكثيرة الموجودة حاليا فى ملف تشكيل الحكومة، إلى جانب إيجاد الحلول لبعض العقد القائمة والتى لا تزال بحاجة إلى بعض المعالجات، مرجحا أن يكون هناك لقاء قريب بين رئيس البلاد ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى لاستئناف مسار التأليف الحكومي، باعتبار أن لبنان يحتاج إلى حكومة تدير البلاد بأسرع وقت ممكن.