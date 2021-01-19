شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تعلن تدمير آليات تابعة لميليشيا الحوثى بغارات جوية فى الجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الثلاثاء بعدة غارات جوية آليات تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة الجوف.

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارات جوية استهدفت طاقمين وعربة تابعة للميليشيا الحوثية في جبهة دحيضة شرق الحزم بمحافظة الجوف.

وأشار "سبتمبر نت" إلى أن الغارات تزامنت مع اشتباكات عنيفة تخوضها قوات الجيش اليمني ضد عناصر الميليشيا في عدد من جبهات الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة للميليشيا.