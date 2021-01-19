شكرا لقرائتكم خبر عن الناطق باسم الجيش الليبى: القيادة العامة ترحب بأى تقارب بين الليبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق باسم القائد العام الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، إن نجاح المسار العسكري المتمثل في لجنة (5+5) يعتبر درسًا وطنيًا للمسارات الأخرى، مجددًا ترحيب القيادة العامة بأي حوار أو تقارب بين الليبيين، أو تفاهم حقيقي من المجتمع الدولي لحقيقة الأمر في البلاد.

وحذر المسماري – وفقا لوكالة الأنباء الليبية - من أن تكون هناك تلاعبات أو إجراءات غير صحيحة في هذا الملف، تُؤثر في الحرب على الإرهاب والجريمة، مشيرًا إلى استمرار عمليات نقل المرتزقة من تركيا وسوريا إلى ليبيا.