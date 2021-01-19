شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الخليجي يؤكد حرصه على دعم جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف حرص المجلس على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ودعمه لجهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال اجتماع الأمين العام لمجلس التعاون مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأكد الحجرف - خلال اللقاء - الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن دعم الشرعية اليمنية لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.



وعبّر عن ترحيبه بمباشرة الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور معين عبدالملك لأعمالها من عدن، مثمناً الجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية وما حققته من إنجازات ملموسة في هذا المجال لتعزيز الاستقرار والتعافي والتنمية في المحافظات المحررة، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.