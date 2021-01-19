شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية: يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة أكثر من مرة بشرط.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، أنه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة أكثر من مرة، لمن هم خارج المملكة، بشرط سداد الرسوم المقررة.

وذكرت الجوازات – عبر تويتر - ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «بإمكانك تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا، بعد سداد الرسوم، عبر خدمة (سداد) من خلال منصة (أبشر) أو مقيم لصاحب العمل».

وقال المواطن فى استفساره: إنه لديه سائق خاص خارج المملكة وانتهت تأشيرته وتم تمديدها ولم يستطيع القدوم، وانتهت فترة التمديد، فهل يستطيع تمديد التأشيرة مرة اخرى؟.