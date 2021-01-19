شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 249 حالة إصابة بكورونا و3 حالات وفاة في يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم /الثلاثاء/، تسجيل 249 حالة إصابة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 104 آلاف و341 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى ألفين و843 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 70 ألفا و933 حالة، بعد شفاء 186 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 29 مريضا بالعناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية؛ من بينها الجزائر العاصمة.