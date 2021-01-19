شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: تركيا تقصف مناطق انتشار القوات الكردية فى ريف حلب الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المرصد السورى، أن تركيا تقصف مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) المعنى بالأشخاص المحاصرين في الأزمات فيديو لمعاناة ملايين النازحين في سوريا في المخيمات بسبب سوء أحوال الطقس القاسية، مؤكدا انتشار إصابات كورونا في المخيمات.

في وقت سابق، قالت منظمة الأمم المتحدة، إن سوريا تشهد أكبر أزمة نزوح عالمى 80% منهم نساء وأطفال، منذ بدء الصراع في 2011. وأوضحت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن المدنيين الذين يفرّون من العنف يتكدسون في مناطق ليس فيها ملاجئ آمنة وتتضاءل مساحة تلك المناطق كل ساعة.