شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الألمانى: فتح الطريق الساحلى عامل لبناء الثقة بين الأطراف الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الألماني في ليبيا، أن فتح الطريق الساحلي عامل لبناء الثقة بين الأطراف الليبية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أشاد رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالأزمة الليبية بمواقف الأطراف الليبية خلال اجتماع المسار الدستورى في مدينة الغردقة ورغبتهم في إنهاء الأزمة التي تعانى منها البلاد.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالأزمة الليبية خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع المسار الدستورى على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية واستغلال هذه الفرصة التاريخية للتوافق على قاعدة دستورية ليبية موحدة تتيح إجراء الانتخابات الوطنية الليبية فة 24 ديسمبر المقبل لإنهاء الأزمة الليبية.