شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية: النيابة العامة تطعن على براءة المتهمين بتسريبات أمن الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت صحيفة "القبس" الكويتية، تأكيد مصدر مطلع بأن النيابة العامة ستقدم طعناً أمام محكمة الاستئناف، في قضية «المتهمين بتسريبات أمن الدولة»، تطالب فيه بإلغاء حكم محكمة «الدرجة الأولى»، وإصدار عقوبات الحبس بحق المحالين للمحاكمة.

وقال المصدر- وفق الصحيفة - إن حكم محكمة الدرجة الأولى الذى برأ المتهمين أمس استند إلى نقاط رئيسية؛ أهمها:

1- تحريات المباحث منقوصة وليست كافية للإدانة.

2- المتهم الأول كان فاقداً لجانب من قواه العقلية التي تؤثر في سياق حديثه وقدرته على السرد أثناء الاعتراف.

3- لم يتم تحديد صلة أصحاب الحسابات الوهمية الـ 5 بواقعة التسريبات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النيابة ستقدم طعنها الى محكمة الاستئناف غدا، أو بعد غدٍ الخميس كحد أقصى.