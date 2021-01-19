مصر... توجيهات عاجلة لمواجهة سوء الأحوال الجوية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "مصراوي"، وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد والطوارئ في الأجهزة التنفيذية في المحافظات وجميع المواقع خاصة المتوقع سقوط الأمطار مع استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسباً لأية أحداث غير متوقعة.

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وتلقى شعراوي تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن حالة الطقس بالمحافظات، والذي أشار إلى انخفاض في درجات الحرارة ووجود رياح خفيفة إلى متوسطة على مستوى الجمهورية وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بمحافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ.

ولفت شعرواي إلى أن "الوزارة وجهت المحافظات لتشكيل مجموعات عمل مدربة لشفط مياه الأمطار وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات والآلات المستخدمة، وإعداد دليل اتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة، مع المرور على مخرات السيول والترع والمصارف والسدود والبحيرات ومحطات الصرف وبلاعات صرف مياه الأمطار، للتأكد من جاهزيتها وتطهيرها وتكثيف جولات المرور الميداني على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحي".

وأكد وزير التنمية المحلية على "ضرورة استمرار المحافطات في رفع درجة الطوارئ ومراجعة خطة انتشار كافة المعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضع جميع المعدات في حالة تأهب قصوى والتنسيق مع القوات المسلحة وإدارات المرور بالمحافظات لتحديد الطرق والمحاور البديلة في حال إغلاق أية شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار".

وكلف شعراوي غرفة العمليات المركزية بالوزارة بمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار بالتنسيق مع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظات وتواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع مع مراجعة أعمدة الكهرباء واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر حرصاً على سلامة المواطنين وتجنب حدوث أي مخاطر.